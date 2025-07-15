Стало известно, кто повлиял на изменение отношения Трампа к Путину

Первая леди США Мелания повлияла на отношение президента Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину.

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Такую оценку дает британская газета The Guardian.

«В этом случае [изменении отношения] самым влиятельным лоббистом Украины, возможно, стала Мелания Трамп», — пишет газета.

Она ссылается на вчерашние заявления самого президента США, что после одной из бесед с президентом Путиным, супруга рассказала Трампу об ударах ВС РФ по Украине.

По оценке газеты, таким образом Мелания мягко подталкивает американского лидера к пересмотру политики по Украине.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

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В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал.