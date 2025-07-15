Самообман Трампа и надежды Зеленского на чудо: эксперт об ультиматуме США

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США Дональд Трамп обманывается, рассчитывая повлиять на российского лидера Владимира Путина угрозами ввести пошлины. Отрывок выступления Миршаймера опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Ранее Трамп объявил, что США введут пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва не заключит с Украиной соглашение о прекращении огня в течение 50 дней. Трамп заявил, что «очень недоволен» Москвой. Также он сообщил, что США и НАТО достигли договоренности о поставке оружия Украине за счет европейцев.

«Трамп обманывал себя, полагая, что сможет заставить Путина изменить условия урегулирования», - так эти новости прокомментировал Миршаймер.

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Он подчеркнул, что ключевой вопрос здесь - что думает Путин об американских условиях и примет ли он их. Миршаймер добавил, что Россия не видит смысла в краткосрочном прекращении боевых действий.

«Здравый смысл должен подсказать этим людям, что русские были бы глупцами, если бы согласились на прекращение огня. Если вы побеждаете на поле боя, а другая сторона проигрывает, зачем соглашаться на прекращение огня, чтобы дать им, по сути, тайм-аут для восстановления сил?» - отметил профессор.

Он добавил, что Владимир Зеленский не умеет признавать свои поражения и продолжает надеяться на чудо.