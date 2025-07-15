Украина вышла из конвенции о запрете противопехотных мин

Верховная Рада Украины приняла закон о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«Рада приостановила действие Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении», — рассказал политик.

Как утверждается, сам законопроект поддержало 299 из 305 присутствовавших парламентариев. При этом за срочное подписание документа выступили все 305 депутатов.

27 июня Латвия, Эстония и Литва представили ООН документы о выходе из Оттавской конвенции. В Латвии отметили, что такое решение укрепит защиту страны и ее населения.