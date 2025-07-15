Военные Североатлантического альянса разработали план нападения на Приднестровье, заявил в интервью РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

Сложившаяся ситуация создает основу для ввода западных и румынских войск в Молдавию, если «иметь в виду возможное вторжение англо-французских войск на юг Украины для взятия Одессы, Николаева и так далее», поделился своей точкой зрения собеседник издания.

По мнению Сафонова, у западного военно-политического блока несомненно разработан план нападения на ПМР. Однако, по словам депутата, в настоящее время этот план нападения вряд ли будет осуществлен, поскольку у Запада разработан другой сценарий в отношении Приднестровья - окружить и вынудить сдаться.

Президент РФ Владимир Путин ранее подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на государства - члены Североатлантического альянса, в этом нет никакого смысла. Глава российского государства подчеркнул, что политики на Западе регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой для отвлечения внимания от внутренних проблем, но умные люди прекрасно понимают, что это фейк.