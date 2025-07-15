Обзор иноСМИ: «три часа на яхте Кима» и «зловещий ультиматум Трампа»

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«Три часа на яхте Кима»

Встречи на высоком уровне между Москвой и Пхеньяном стали обычным делом, но трехчасовая встреча главы КНДР Ким Чен Ына с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на яхте Кима была редкостью, пишет портал «ИноСМИ» со ссылкой на немецкую прессу. Судно Кима пришвартовалось у берегов Вонсан-Кальмы, недавно открытого северокорейского курорта, который надеется привлечь туристов из России.

Лавров высоко оценил курорт и выразил надежду, что Вонсан-Кальма заинтересует россиян, отмечает FAZ. Возможно, этот регион будет соединен с Россией воздушным сообщением. Северокорейские СМИ рассказали, что Ким пообещал «дорогому другу» Лаврову «безоговорочно поддержать» все меры российских властей по Украине. А российский министр указал, что вокруг КНДР происходит наращивание сил США, Южной Кореи и Японии. Также Лавров выразил понимание ядерной программы Северной Кореи. Москва «понимает и уважает» причины, по которым Пхеньян реализует эту программу.

«Как 50-дневный ультиматум Путину обернется против Трампа»

За первые полгода своего второго президентского срока Дональд Трамп продемонстрировал любовь к трем вещам: сделкам, тарифам и ультиматумам, пишет Responsible Statecraft. Ему удалось объединить все свои страсти во время встречи в Овальном кабинете с генсеком НАТО Марком Рютте 14 июля. Через несколько минут после того, как Трамп и Рютте объявили о новом плане военной помощи Украине, Трамп поставил «зловещий 50-дневный ультиматум» России. По словам Трампа, если за этот срок не будет достигнуто прекращение огня, в отношении России и ее торговых партнеров введут пошлины.

Однако эта угроза вряд ли изменит расчеты президента РФ Владимира Путина или приведет украинский конфликт к скорейшему завершению. Вместо этого, установленный Трампом дедлайн, скорее всего, усложнит ему жизнь, ограничит его гибкость в будущем, сделает желаемое им урегулирование еще более недостижимым и вынудит его предпринимать шаги, которые скорее вредят, чем способствуют интересам США. Решение ввести санкции против торговых партнеров России создало бы политические и экономические осложнения для Вашингтона. Это не только нарушило бы и затормозило текущие переговоры США с важными торговыми партнерами и оказало бы давление на американскую экономику, но и (в случае с Индией и некоторыми европейскими странами), вынудило бы Трампа ввести болезненные экономические меры против ключевых партнеров в сфере безопасности. Опасаясь этого, США традиционно применяли вторичные санкции лишь спорадически и избирательно, направляя их против врагов, но не против союзников. То же самое, вероятно, произойдет и в этом случае, подчеркивается в статье.

«Украине пора вывешивать белый флаг»

В рамках украинского кризиса усиливается «психологическое противостояние», в котором также участвуют США и Европа, пишет японская газета Sankei Shimbun. Украина стремится заручиться поддержкой американцев и европейцев, в то время как Россия пытается вбить клин между ними.

Военный аналитик при министерстве обороны Японии Синдзи Хёдо заявил изданию, что и Россия, и Украина перешли в режим, при котором приоритетом для каждой из сторон является улучшение ситуации на поле боя, а «импульс к прекращению огня становится всё более отдалённым». Один из читателей газеты написал в комментариях к статье, что после сокрушительных поражений Украины единственный способ прекратить боевые действий - это принять все требования России и «вывесить белый флаг». По его словам, разница между этим и безоговорочной капитуляцией заключается лишь в том, что условия капитуляции были известны заранее. Однако Зеленский оказался «слишком уж упертым», подчеркнул читатель.

«Китай побеждает в будущей войне за редкоземельные металлы»

В конце лета - начале осени 2010 года Китай по-настоящему шокировал США, сократив экспортные квоты на редкоземельные металлы, пишет UnHerd. Вскоре Пекин прекратил продажу редкоземельных металлов Японии - это произошло после того, как японская береговая охрана задержала капитана китайского траулера из-за столкновения с японским судном у спорных островов Сенкаку. Через четыре дня после потери доступа к металлам, от которых зависела электронная и автомобильная промышленность страны, Япония отступила. Но Китай сохранял эмбарго еще пять недель.

К ноябрю того же года цены на редкоземельные металлы резко выросли и не возвращались к докризисному уровню в течение нескольких месяцев. Хотя за последние годы доля Китая в общемировой добыче редкоземельных элементов упала с девяноста до семидесяти процентов, влияние Пекина в этой сфере в последние месяцы стало сильнее, чем когда-либо прежде, подчеркивает UnHerd. В апреле Китай объявил о новых требованиях к лицензированию экспорта семи редкоземельных металлов в ответ на повышение Трампом пошлин на китайские товары. Один из этих металлов, самарий, производится и обрабатывается исключительно в Китае и необходим для американских истребителей F-35. К лету Ford остановил производство на нескольких заводах из-за нехватки редкоземельных магнитов. Нуждаясь в большем количестве редкоземельных элементов для собственного экономического и военного будущего, Китай планирует разрабатывать не только зарубежные месторождения, но и лунные ресурсы, подчеркивается в статье.

Соратники Трампа недовольны его политикой по Украине

Президент США Дональд Трамп 14 июля «пошел дальше, чем когда-либо», дав зеленый свет на закупку Европой систем противоракетной обороны Patriot и другого оружия для Украины, пишет Politico. Однако многие участники движения MAGA (с англ. «Америка прежде всего») насторожены и сбиты с толку тем, как быстро президент США перешел от обвинений в неблагодарности в адрес Владимира Зеленского к обещаниям поддержать Киев. Хотя Трамп хочет усилить давление на Москву вопреки призывам изоляционистского крыла движения MAGA, он настаивает, что этот шаг соответствует стратегии «Америка прежде всего». По его словам, это вписывается в многолетний подход, предполагающий, что Америка была обманута союзниками, а Европа получала бесплатную защиту.

Один из бывших сотрудников предвыборного штаба Трампа и его давний союзник заявил Politico, что поставки оружия Украине на европейские деньги «смягчают ситуацию», но в MAGA все еще «ненавидят» вовлеченность США в конфликт и не хотят эскалации. По словам высокопоставленного представителя Белого дома, Трамп по-прежнему считает, что Москва имеет преимущество в конфликте. Но по мере роста недовольства Трампа российскими властями, он все больше готов вовлекаться в ситуацию. Как заявил собеседник Politico, Трамп считает, что Россия победит, «вопрос лишь в том, сколько времени на это потребуется».