«Я не понимаю»: Кличко прокомментировал ультиматум Путину от Трампа

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ультиматум президенту России Владимиру Путину, выдвинутый главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на NTV.

Напомним, что ранее Трамп пообещал ввести пошлины в размере 100% против России, если в ближайшие 50 дней не будет достигнуто соглашение между Москвой и Киевом.

По мнению Кличко, главе Белого дома не стоило давать России 50 дней отсрочки. Он также добавил, что в последнее время российские удары по Украине стали более интенсивными.

«Я не понимаю, зачем Путину дали 50 дней. В последнее время обстрелы стали гораздо более интенсивными», — заявил он.

Кличко заявил об угрозе демократии на Украине

Ранее Трамп заявил, что введет пошлины против России, если конфликт на Украине не решится за 50 дней.