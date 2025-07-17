Германия не поддержит предложение Еврокомиссии

ФРГ выступает против предложения Европейской комиссии увеличить бюджет Евросоюза. Об этом со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штефана Корнелиуса сообщает РИА Новости.

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По мнению Берлина, в настоящее время ЕС должен повысить конкурентоспособность и быть готовым к обороне, а Европе необходимо быть способной действовать на глобальном уровне. Поэтому в условиях, когда все государства — члены Евросоюза прилагают значительные усилия по консолидации национальных бюджетов, ФРГ не может поддержать предложение Еврокомиссии по увеличению бюджета. Кроме того, Берлин не одобряет предложенное Европейской комиссией дополнительное налогообложение компаний.

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16 июля Еврокомиссия выступила с инициативой увеличить следующий семилетний бюджет Европейского союза на €800 млрд. Согласно документу, общий объем бюджета должен составить €2 трлн, против €1,2 трлн в предыдущий период (с 2021 по 2027 год).

Ранее сообщалось, что в ЕС хотят выделить Украине €100 млрд до 2034 года.