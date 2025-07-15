Саакашвили выступил с призывом к грузинской оппозиции

Грузинская оппозиция не должна ограничиваться пассивными протестами. С таким призывом выступил находящийся в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, сообщает Telegram-канал NewsGeorgia.

По его словам, бывший премьер-министр страны и основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили сейчас очень предсказуем, поэтому «непонятно, почему многие удивляются каждому новому действию режима».

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что предложение президента страны Михаила Кавелашвили помиловать политиков в обмен на участие в выборах не затронет Саакашвили, поскольку не распространяется на граждан Украины. При этом оппозиционные лидеры, которых может коснуться инициатива, заявляли, что не собирались участвовать в выборах.