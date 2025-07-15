США готовятся к войне с Китаем: союзники обеспокоены

США не намерены делиться ролью «модератора» мировой войны. Об этом заявил обозреватель «Царьграда» Валентин Филиппов.

Ранее СМИ сообщили, что американские власти потребовали от Японии и Австралии гарантий того, что они вступят в войну с Китаем за Тайвань. Подобное давление не понравилось союзникам Вашингтона. В Канберре заявили, что самостоятельно принимают подобные решения, а Токио сослался на необходимость учитывать конституцию страны.

Как отмечает Филиппов, США не хотят терять свои позиции в Индо-Тихоокеанском регионе, а Япония и Австралия выступают для Вашингтона приемлемой «ритуальной жертвой». Он напомнил, что эксперты не раз говорили о глубочайшем экономическом кризисе в странах коллективного Запада, который может быть разрешен лишь мировой войной.

«Именно такая война может обнулить все долги и переделить ресурсы планеты в пользу победителей. И в этом смысле победителем можно считать не того, кто возьмет чужие столицы, а того, кто выступит модератором этого коллективного противостояния. Именно эту роль пытаются застолбить за собой США», — заявил обозреватель.

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Он отметил, что США определили для себя три фронта — Европейский, Ближневосточный и Тихоокеанский. Сейчас же Вашингтон настойчиво раскачивает эти направления, выступая то участником конфликтов, то кредитором сторон, то миротворцами. По мнению Филиппова, американские власти продолжают действовать по той же стратегии, по которой действовали перед прошлыми мировыми войнами.