Стало известно о тайной встрече принца Гарри и Карла III

Британский король Карл III в ближайшее время встретится со своим младшим сыном, принцем Гарри. Говорят, родственники могут увидеться уже в сентябре. Скорее всего, мероприятие пройдет в рамках строгой конфиденциальности.

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Поводом для такой информации послужила тайная встреча помощника принца Мередит Мэйнс и секретаря короля Тобин Андреа в одном из частных лондонских клубов. В обсуждении также принял участие Лиам Магуайр, который руководит PR-командой принца Гарри и Меган Маркл в Великобритании, передает The Crown.

Сообщается, что представители принца и короля впервые смогли обсудить возможность "восстановления мостов". Поговаривают, что Мередит Мэйнс сразу после встречи отправилась прямиком в особняк герцогов Сассекских в Монтесито, чтобы провести инструктаж принца.

Принц Гарри начал подготовку к примирительной встрече с отцом

В близком окружении судачат, что Карл III, который борется с онкологическим заболеванием, решительно настроен примириться с младшим сыном. А вот старший брат Гарри, принц Уильям, якобы так и не простил родственнику грязные откровения о семье, которые будто бы в большинстве своем и вовсе не являются правдой.