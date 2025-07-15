Вторая Юлия: как выглядит будущая премьер Украины

Газета.Ru
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Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время празднования Рождества Христова, 25 декабря 2024 года
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Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время празднования Рождества Христова, 25 декабря 2024 года 
© svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Риме, Италия, июль 2025 года
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Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Риме, Италия, июль 2025 года 
© svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Президент Украины Владимир Зеленский беседует с будущей премьер-министром Украины Юлией Свириденко в Киеве, 14 июля 2025 года
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Президент Украины Владимир Зеленский беседует с будущей премьер-министром Украины Юлией Свириденко в Киеве, 14 июля 2025 года 
© svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко с дочкой, 20 апреля 2025 года
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Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко с дочкой, 20 апреля 2025 года 
© svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

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Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко и принц Гарри во время встречи во Львове, Украина, 11 апреля 2025 года
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Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко и принц Гарри во время встречи во Львове, Украина, 11 апреля 2025 года 
© svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Абу-Даби, ОАЭ, 17 февраля 2025 года
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Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Абу-Даби, ОАЭ, 17 февраля 2025 года 
© svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Давосе, Швейцария, 24 января 2025 года
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Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Давосе, Швейцария, 24 января 2025 года 
© svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время празднования Рождества Христова, 25 декабря 2024 года
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Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время празднования Рождества Христова, 25 декабря 2024 года 
© svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко в США, 5 декабря 2024 года
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Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко в США, 5 декабря 2024 года 
© svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

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Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Лиссабоне, Португалия, 25 октября 2024 года
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Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Лиссабоне, Португалия, 25 октября 2024 года 
© svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Киеве, 24 августа 2023 года
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Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Киеве, 24 августа 2023 года 
© svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Киеве, 28 июля 2023 года
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Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Киеве, 28 июля 2023 года 
© svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время визита в Вашингтон, США, 5 июня 2025 года
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Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время визита в Вашингтон, США, 5 июня 2025 года 
© svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время сочельника в Киеве, 24 декабря 2024 года
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Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время сочельника в Киеве, 24 декабря 2024 года 
© svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

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Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко в национальном университете «Острозька академія», Острог, Украина, 13 февраля 2025 года
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Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко в национальном университете «Острозька академія», Острог, Украина, 13 февраля 2025 года 
© svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко внутри вездехода «Богун», 21 декабря 2023 года
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Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко внутри вездехода «Богун», 21 декабря 2023 года 
© svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время визита в Лондон, Великобритания, 1 марта 2024 года
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Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время визита в Лондон, Великобритания, 1 марта 2024 года 
© svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Копенгагене, Дания, 1 марта 2024 года
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Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Копенгагене, Дания, 1 марта 2024 года 
© svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Санто-Доминго, Доминиканская республика, 17 августа 2024 года
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Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Санто-Доминго, Доминиканская республика, 17 августа 2024 года 
© svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

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Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко
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Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко 
© svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко
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Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко 
© svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко
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Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко 
© svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко в библиотеке
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Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко в библиотеке 
© svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

14 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру и министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство страны. На посту она сменит действующего главу кабмина Дениса Шмыгаля и станет второй после Юлии Тимошенко женщиной-премьером республики.

Свириденко 39 лет, она родилась в 1985 году в Чернигове. Получила экономическое образование, имеет степень магистра по специальности «менеджмент антимонопольной деятельности», также училась в Немецкой академии управления Нижней Саксонии.

В политику Свириденко пришла в 2015-м: устроилась в Черниговскую областную государственную администрацию, а через три года стала исполняющим обязанности ее председателя. В 2019-м ее назначили замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, затем некоторое время Свириденко проработала заместителем главы офиса президента страны, а в 2021-м заняла пост министра экономики и первого вице-премьера.

До начала российской спецоперации Свириденко также входила в состав контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, после — возглавила украинскую рабочую группу по санкционной политике, а в 2025-м со стороны Киева подписала ресурсную сделку с Соединенными Штатами.