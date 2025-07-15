Вторая Юлия: как выглядит будущая премьер Украины

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Будущая премьер-министр Украины Юлия Свириденко и принц Гарри во время встречи во Львове, Украина, 11 апреля 2025 года

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