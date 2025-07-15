Стало известно, что сказали соратники Трампа после его ультиматума России

Московский Комсомолец

Сторонники президента Соединенных Штатов Дональда Трампа из MAGA оказались недовольны его решением отправить оружие украинской стороне, пишет Politico.

Стало известно, что сказали соратники Трампа после его ультиматума России
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Многие в движении MAGA все еще насторожены и сбиты с толку тем, как быстро хозяин Белого дома перешел от обвинений Владимира Зеленского в неблагодарности к восхвалению украинцев как образца мужества, поделились подробностями авторы публикации.

В материале речь идет о том, что один из экс-сотрудников предвыборного штаба Трампа, поддерживающих MAGA сказал, что они возмущены выделением военной помощи Киеву.

"Европейские деньги смягчают это. Но мы все еще ненавидим это. Это не наша война, и эскалация не в интересах Америки", — поделился своим мнением он.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 11 июля объявил, что Североатлантический альянс будет платить за американское оружие, которое впоследствии западный военно-политический блок будет поставлять Украине, при этом хозяин Белого дома уточнил, что соответствующее соглашение с организацией было достигнуто на саммите НАТО в июне, согласно которому, американская сторона передаст оружие альянсу, а блок возместит Вашингтону полную стоимость этого оружия.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил о том, что будущие поставки продукции военного назначения Украине будут включать батареи Patriot, при этом некоторые государства передадут бывшей советской республике имеющиеся у них системы противовоздушной обороны Patriot, а Вашингтон восполнит их арсеналы новыми комплексами.