Стало известно, что сказали соратники Трампа после его ультиматума России

Сторонники президента Соединенных Штатов Дональда Трампа из MAGA оказались недовольны его решением отправить оружие украинской стороне, пишет Politico.

Многие в движении MAGA все еще насторожены и сбиты с толку тем, как быстро хозяин Белого дома перешел от обвинений Владимира Зеленского в неблагодарности к восхвалению украинцев как образца мужества, поделились подробностями авторы публикации.

В материале речь идет о том, что один из экс-сотрудников предвыборного штаба Трампа, поддерживающих MAGA сказал, что они возмущены выделением военной помощи Киеву.

"Европейские деньги смягчают это. Но мы все еще ненавидим это. Это не наша война, и эскалация не в интересах Америки", — поделился своим мнением он.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 11 июля объявил, что Североатлантический альянс будет платить за американское оружие, которое впоследствии западный военно-политический блок будет поставлять Украине, при этом хозяин Белого дома уточнил, что соответствующее соглашение с организацией было достигнуто на саммите НАТО в июне, согласно которому, американская сторона передаст оружие альянсу, а блок возместит Вашингтону полную стоимость этого оружия.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил о том, что будущие поставки продукции военного назначения Украине будут включать батареи Patriot, при этом некоторые государства передадут бывшей советской республике имеющиеся у них системы противовоздушной обороны Patriot, а Вашингтон восполнит их арсеналы новыми комплексами.