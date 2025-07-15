Politico: ЕС может вернуть визовый режим с Грузией из-за мер против протестов

Дипломаты Евросоюза обсудят отмену безвизового режима с Грузией в знак несогласия с подавлением властями протестов. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник. "Дипломаты Евросоюза... обсудят планы по отмене безвизового режима с Грузией в знак протеста против разгона правящей партией ("Грузинская мечта"- ред.) мирных митингов", — говорится в сообщении. Предполагается, что такая мера может быть использована на давления на грузинские власти. Недавно премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе охарактеризовал проходящие в Тбилиси ежедневные антиправительственные протесты как искусственные и выразил уверенность, что они финансируются извне. До этого глава комитета по делам диаспоры парламента Грузии Ираклий Заркуа заявил, что западные послы, которые действуют против грузинского государства, должны быть высланы из страны. Их деятельность служит не укреплению отношений между странами и народами, а создает конфронтацию между ними, отметил он.