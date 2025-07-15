Нехватка систем противовоздушной обороны и оборонительных вооружений создает риск стремительного поражения Украины, заявил в своем телеграм-канале депутат Рады Александр Дубинский.

"Снижающийся потенциал для наступательных действий вследствие нехватки людей, формирует на украинском фронте еще один перекос. Не имея возможности наступать, Украина вынуждена уходить в оборону по всей линии фронта, что требует смещения акцента на оборонительное вооружение", — поделился своей точкой зрения нардеп.

В результате, по словам Дубинского, у вооруженных сил Украины выросла потребность в системах противовоздушной обороны, из-за которой у союзников возникает проблема с истощением запасов соответствующего типа оружия. Украинский парламентарий добавил, что в таких условиях поражение Киева становится вопросом времени.

"В таких реалиях отступление по Днепру уже не выглядит фантастическим сценарием", —резюмировал Дубинский.

Накануне издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп считает, что Российская Федерация победит в конфликте на Украине.

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 11 июля объявил, что Североатлантический альянс будет платить за американское оружие, которое впоследствии западный военно-политический блок будет поставлять Украине, при этом хозяин Белого дома уточнил, что соответствующее соглашение с организацией было достигнуто на саммите НАТО в июне, согласно которому, американская сторона передаст оружие альянсу, а блок возместит Вашингтону полную стоимость этого оружия.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил о том, что будущие поставки продукции военного назначения Украине будут включать батареи Patriot, при этом некоторые государства передадут бывшей советской республике имеющиеся у них системы противовоздушной обороны Patriot, а Вашингтон восполнит их арсеналы новыми комплексами.