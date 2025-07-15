Трамп похвастался недвижимостью в одной стране

Президент США Дональд Трамп назвал Великобританию «прекрасным местом», так как у него там есть недвижимость. Об этом он заявил в интервью BBC.

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«Это прекрасное место. Знаете, у меня там есть недвижимость», — так американский лидер ответил на вопрос о будущем Британии в мире.

Он добавил, что с нетерпением ждет второго государственного визита в Великобританию в сентябре этого года. Политик назвал короля Карла III «великим джентльменом».

В том же интервью Трамп заявил, что «не заканчивает иметь дело» с президентом России Владимиром Путиным, хотя и «разочарован» в нем. Глава Белого дома отметил, что четыре раза полагал, что сможет добиться сделки с Москвой.