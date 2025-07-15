Трамп раскрыл будущее отношений с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что «не заканчивает иметь дело» с российским коллегой Владимиром Путиным, хотя и «разочарован» в нем. Такое заявление глава Белого дома сделал в интервью BBC.

«Я разочарован в нем, но я не заканчиваю иметь дело с ним. Но я в нем разочарован», — сказал американский лидер, комментируя отношения глав государств.

На вопрос, доверяет ли Трамп президенту России, он ответил: «Я почти никому не доверяю».

Когда у него спросили об окончании боевых действий на Украине, он сказал: «Мы работаем над этим». Глава Белого дома отметил, что четыре раза думал, что сможет добиться сделки с Россией.

Стало известно, кого Трамп считает победителем в конфликте на Украине

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.