Президент США Дональд Трамп в рамках телефонного разговора спросил украинского лидера Владимира Зеленского, почему ВСУ не бьют по Москве, Зеленский в ответ попросил соответствующее оружие для этого. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Трамп спросил Зеленского, почему тот не ударил по Москве. «Мы можем, если вы дадите нам оружие», — ответил Зеленский. Трамп заявил, что Украине нужно усилить давление на Путина, причем не только на Москву, но и на Санкт-Петербург», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Трамп решил обострить ситуацию по трем причинам, считает автор материала. Во-первых, президент США полагает, что российский президент Владимира Путин «проявляет к нему неуважение», изображая готовность к миру.

Во-вторых, американский лидер видел эффективность военной мощи США в использовании бомбардировщиков B-2 и ракет «Томагавк» против Ирана. Наконец, в-третьих, он считал, что Москва пойдет на переговоры «только под угрозой применения большей силы».

Раскрыты новые подробности решения Трампа о помощи Украине

При этом ранее отмечала та же газета, что ультиматум Трампа в отношении России о повышении торговых пошлин через 50 дней даст Москве стратегическое преимущество.