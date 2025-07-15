Пока вы спали: подробности об оружии для Украины и опасения Японии в адрес РФ и КНР

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Рютте: Трамп еще 10 июля сообщил о решении увеличить поставки оружия Украине

Президент США Дональд Трамп 10 июля сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте о планах значительно увеличить поставки вооружений Киеву. Об этом сообщает ТАСС.

Рютте рассказал, что получил звонок от Трампа, в котором тот выразил желание нарастить поддержку Украины в плане поставок оружия, и что он был готов к встрече с президентом в Белом доме.

В Японии обеспокоены углублением военного сотрудничества РФ и КНР

По мнению японского военного ведомства, Россия и Китай демонстрируют силу в отношении Токио. Об этом сообщает ТАСС.

В ежегодном докладе "Белая книга" говорится, что углубление сотрудничества между вооруженными силами России и Китая вызывает серьезную обеспокоенность у Японии, поскольку это направлено на демонстрацию силы против страны.

Минобороны Японии также вновь выразило критику в адрес действий РФ на Украине.

Украине придется долго ожидать поставок систем ПВО со стороны США

Соединённые Штаты не смогут обеспечить Украине массовые поставки систем противовоздушной обороны Patriot в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Military Watch Magazine.

По мнению авторов издания, недостаток систем на складах вызван активным использованием средств ПВО во время ирано-израильского конфликта, а также атакой на американскую базу Аль-Удейд в Катаре. Это препятствует быстрой поставке систем Patriot киевскому режиму.

Си Цзиньпин подтвердил настрой на наращивание стратегического партнерства с РФ

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым высоко оценил российско-китайские отношения. Об этом сообщает ТАСС.

Он подтвердил намерение продолжать развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Москвой.

В министерстве отметили, что Си Цзиньпин дал положительную оценку текущему состоянию двусторонних связей.

СМИ: Запад недоволен умеренностью Трампа относительно России

Президент США относится к вопросу урегулирования конфликта на Украине с учетом выгоды для своей страны, что не устраивает европейскую общественность. Об этом сообщает ТАСС.

Немецкая газета Der Spiegel отмечает, что помощь Украине со стороны США оказалась меньше ожидаемого, а надежды в Европе были иными. Также издание указывает, что информация о поставках вооружения Киеву расплывчатая, а техника оплачивается в основном за счет стран ЕС.