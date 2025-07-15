Посол Акира Муто: Япония не поставляет Киеву летальное оружие

Токио не допускает поставок летального оружия Киеву, заявил в интервью ТАСС посол Японии в Москве Акира Муто.

«Три принципа передачи оборонного снаряжения и технологии, которым Япония следует при передаче оборонного оборудования иностранным государствам, не допускают передачи Украине летального оружия», — цитирует его агентство.

Акира Муто также заявил, что Токио будет приветствовать возможную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа для скорейшего установления прочного мира в украинском конфликте.

Генсек НАТО Марк Рютте сказал в интервью телеканалу Fox News, что американское вооружение будет передаваться Киеву через страны альянса.