Чилийский парламент предложил штрафовать граждан за неучастие в выборах

Нижняя палата чилийского парламента одобрила законопроект, о введении штрафов для не участвующих в выборах гражданах страны. Об этом сообщает РИА Новости. В соответствии с ним чилиец, не проголосовавший на выборах будет оштрафован на сумму от 34,4-206,7 тысячи песо ($34-$216).

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В документе подчеркивается, что отсутствие на выборах по уважительной причине, в частности, по состоянию здоровья, наказываться не будет. В то же время принимающие участие в выборах чилийцы смогут получать приоритет в доступе к определенным государственным услугам.

23 апреля стало известно, что в Москве вынесли приговор пенсионеру за препятствие проведению выборов. 26 марта сообщалось, что правящая в Молдавии Партия действия и солидарности (ПДС) отозвала предложенную поправку в закон, которая предусматривает ответственность за дезинформацию в интернете.