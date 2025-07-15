Политпсихолог Маркелов: Трамп ловко переложил ответственность за Украину на ЕС

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление, которое стало своего рода ультиматумом в адрес России. По словам американского лидера, у сторон конфликта есть 50 дней на урегулирование ситуации на Украине. В противном случае, предупредил он, США введут жесткие торговые пошлины. Политический советник и психолог Сергей Маркелов оценил действия Трампа иначе.

«Думаю, он понимает, что Украина не выиграет», – считает аналитик.

По его мнению, президент умело отстранился от украинского вопроса, переложив ответственность за исход конфликта на Европейский союз. Сергей Маркелов отметил, что, по всей видимости, Дональд Трамп осознает, что Украина не способна победить, а поражение обрушит политический и экономический потенциал ЕС. Он указал, что при таком развитии событий у Трампа появится весомый аргумент в будущей геополитической игре: Европа окажется в роли проигравшей стороны, с разрушенной экономикой и внутренними кризисами. США, в свою очередь, смогут использовать ослабленный ЕС как удобный инструмент в континентальной политике.

Политический советник подчеркнул и ключевую мысль, прозвучавшую в речи американского лидера: приоритет – это деньги. По его словам, Трамп предложил эффективную схему пополнения бюджета США за счет европейских стран, в том числе на нужды оборонной промышленности. Кроме того, эксперт скептически отнесся к заявлениям Трампа по поводу поставок систем ПВО Patriot. Он напомнил, что американский политик предложил европейским странам собирать устаревшие комплексы из остатков, а США обещают взамен предоставить современные модификации, которые, вероятнее всего, поступят не раньше 2030–2035 годов, передает портал 360.ru.

Ранее сообщалось, что новые торговые пошлины США могут вызвать рост цен на продукты в России уже к концу 2025 года.