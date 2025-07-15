«Дипломатическая битва между Россией и Польшей обострилась», – отмечается в материале. Вслед за действиями Варшавы, российский МИД объявил о прекращении работы генерального консульства Польши в Калининграде. Подчеркивается, что решение было принято в качестве симметричной меры. По словам китайских аналитиков, ответ России оказался не просто формальностью, а четким и целенаправленным шагом, продуманной реакцией на враждебную политику соседней страны. Эксперты из КНР обратили внимание на особую значимость калининградского консульства для Варшавы. Регион, где проживает значительное польское сообщество, долгие годы оставался важной точкой для гуманитарного и политического взаимодействия. Кроме того, Калининград рассматривается польскими стратегами как потенциальная угроза – географическое положение российского эксклава придает ему особое военное и геополитическое значение. Китайские журналисты отметили, что российская сторона проявила жесткость и последовательность: Москва не стала затягивать с ответом и продемонстрировала готовность к дальнейшим шагам. Это вызвало ожидание острой реакции со стороны Польши, включая возможные дипломатические демарши. Однако развитие событий оказалось неожиданным. На фоне резкого демарша со стороны России, реакция польских властей была сдержанной. СМИ обратили внимание на отсутствие официального протеста, а также на то, что Варшава не инициировала вызов российского посла. Это дало основание предположить, что польская сторона либо не рассчитывала на столь жесткий ответ, либо решила временно притормозить эскалацию, взяв паузу на анализ происходящего. Аналитики полагают, что в текущей ситуации Польша может испытывать внутреннюю неопределенность, опасаясь, что дальнейшее обострение конфликта обернется для нее политическими и дипломатическими издержками. В то время как Россия продолжает демонстрировать уверенность и твердость в отстаивании своих позиций, пишет АБН24. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава может инициировать закрытие аэропорта Ясенка в Жешуве – важнейшего логистического узла, задействованного в поставках вооружений Киеву. Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин