«Любит властных женщин»: почему Макрон терпит пощечины и унижения от жены

Во время недавнего визита в Великобританию президент Франции Эмманюэль Макрон оказался в неловкой ситуации, когда его супруга Брижит Макрон не приняла его протянутую руку при выходе из самолета. Это посчитали унижением. А ранее во время визита во Вьетнам она публично дала мужу пощечину. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» предположила, почему президент терпит унижения от супруги.

«Есть категория мужчин, которые любят властных женщин. Могу сказать, как сваха, что с каждым годом запрос на «доминирующую леди» возрастает. Я не буду перечислять все то, что просят мужчины в приватном разговоре, это не для слабонервных, но факт остается фактом: есть мужчины, которым нравится, когда над ними властвует женщина и, порой, даже унижает их»,

Сваха отметила, что таких мужчин не большинство, но то, что их становится больше — суровая статистика.

«Если мы внимательно посмотрим на лицо супруги Макрона, то в ней крайне мало женственных черт, присущих настоящим трепетным леди. Видно, что она железная леди, а ее супруг рядом смотрится вчерашним школьником. Я не физиогномист и могу ошибаться, но что-то мне подсказывает, что такие отношения между супругами абсолютно привычны для них. Не удивлюсь, если она его бьет по пятницам (улыбается). То, что Макрон это терпит, говорит лишь о том, что его все устраивает. А нормально это или нет — решать точно не нам»,

Ранее сваха Осипова рассказала, почему Бурунов не женится на возлюбленной.