Обострение отношений между Россией и странами Запада, по мнению зарубежных аналитиков, продолжает набирать обороты. Как сообщают западные СМИ, переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном зашел в тупик. На этом фоне США готовят новый пакет санкций, а Россия, в ответ, предприняла шаг, который журналисты называют беспрецедентным. Об этом пишет польская редакция издания Business Insider.

«Россия силой захватила американскую компанию», – говорится в материале. По данным издания, российский суд после длительного разбирательства постановил передать в госсобственность активы, принадлежавшие американской компании.

Речь идет о «Главпродукте» – производителе консервов, основанном эмигрантом из СССР Леонидом Смирновым. Такое решение было принято в октябре 2024 года указом президента. Впервые в истории американская компания оказалась под контролем российских властей. Аналитики отмечают, что конфискация активов совпала с резким охлаждением в российско-американском диалоге, что, по мнению западных экспертов, не является случайностью.

В Польше подчеркивают: подобный шаг рассматривается как политический сигнал со стороны Москвы, свидетельствующий о смене курса на более жесткий. Согласно материалам Business Insider, речь идет не только о бренде «Главпродукт», но и о других активах корпорации Universal Beverage, зарегистрированной в США. Компании, контролируемые Смирновым, обвиняются в незаконном выводе средств за рубеж.

Сам Леонид Смирнов получил американское гражданство после эмиграции из СССР, передает АБН24. Ранее сообщалось что, в Европе с недовольством восприняли недавние заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся российской политики.

По оценкам европейских политиков, такие слова лишь усугубляют ситуацию и не способствуют нормализации диалога.