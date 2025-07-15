В Британии обратились к миру после слов Трампа о России

Миру срочно нужна альтернативная американской платежная система, у БРИКС есть возможность ее создать. С таким обращением выступил журналист из Британии Афшин Раттанси на своей странице в социальной сети X.

© Lenta.ru

«Насущная необходимость в альтернативной международной платежной системе БРИКС, которая обсуждалась в Рио, очевидна как никогда. Пока мир полагается на систему, в которой доминируют США, они будут продолжать использовать ее как оружие, чтобы диктовать условия другим странам», — написал Раттанси.

7 июля Трамп заявил, что США введут дополнительные торговые пошлины в размере десяти процентов в отношении тех стран, которые выражают поддержку политике БРИКС. Он подчеркнул, что не собирается делать никаких исключений.