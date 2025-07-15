Президент Кубы отметил преимущества БРИКС и ЕАЭС

Куба должна увеличить внутреннее производство и экспорт для решения проблем национальной экономики и для этого активнее пользоваться преимуществами таких объединений, как БРИКС и Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом заявил президент карибской республики Мигель Диас-Канель, выступая на заседании Комитета по вопросам экономики в рамках парламентских слушаний, начавшихся 14 июля в Гаване в преддверии очередного законодательного периода.

"Мы согласны с тем, что нам необходимо увеличить экспорт, но для этого необходимо иметь рынки, принимающие то, что мы собираемся экспортировать, которые были бы конкурентоспособными, - приводит слова Диас-Канеля местный портал Cuba si. - Для поддержки экспортных проектов нам также следует воспользоваться преимуществами, что мы уже продвигаем, групп организаций, отстаивающих принципы многосторонности и являющихся более инклюзивными, предоставляющих нам лучшие возможности, таких как Евразийский экономический союз и БРИКС".

"Мы должны увеличить внутреннее производство и обеспечить конкурентоспособность нашей продукции, иначе мы не сможем выйти на другие рынки", - подчеркнул президент Кубы.

Он также отметил необходимость более активного использования инвестиций и более эффективного управления внешней торговлей в республике.

Куба в 2024 году получила статус страны - партнера БРИКС. С декабря 2020 года карибская республика является государством - наблюдателем в ЕАЭС. Представители кубинского руководства систематически участвуют в разных форматах во встречах этих двух объединений.

Выступая неделю назад на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, президент Кубы поблагодарил объединение за включение в него республики в качестве страны - партнера и назвал БРИКС синонимом надежды на мир без хаоса.

14 июля в Гаване начались слушания, подводящие итог очередному парламентскому периоду и открывающие новый, 5-й, период.

Работа ведется на заседаниях 11 отраслевых комиссий. Как сообщают местные СМИ, участники слушаний планируют поднять более 80 тем, представляющих национальный интерес. Среди наиболее острых вопросов - критическая ситуация на Кубе в сфере энергетики, низкий уровень производства продовольствия, высокие цены, нехватка медикаментов, трудности с общественным транспортом и сложности с водообеспечением.