В США остановили продвижение законопроекта о 500-процентных пошлинах в отношении России

В Сенате США остановлено продвижение законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), предусматривающего введение 500-процентных пошлин в отношении России и ее торговых партнеров. Об этом пишет Politico.

Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн заявил, что воздержится от продвижения этого пакета санкций после заявлений президента США Дональда Трампа.

В конце июня Грэм пообещал, что США введут пошлины в 500 процентов для стран, которые являются торговыми партнерами России и не помогают Украине. По словам американского законодателя президент США сказал ему, что пришло время двигаться вперед с этим законопроектом.