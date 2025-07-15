Латвия с 15 июля 2025 года вводит запрет на въезд для россиян с загранпаспортами старого образца. Согласно решению МИД республики, действительными для пересечения границы будут признаны только биометрические документы. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство страны 18 июня.

Новые правила также предусматривают отказ в выдаче виз и рассмотрении заявлений на вид на жительство для обладателей небиометрических паспортов. При этом россияне, уже находящиеся в Латвии по действующим визам, смогут оставаться в стране до истечения срока их документов. Гражданам с латвийскими долгосрочными визами и ВНЖ дадут шесть месяцев на замену паспортов.

Латвия стала седьмой страной ЕС, ограничившей въезд по российским загранпаспортам без биометрии. Ранее аналогичные меры ввели Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия и Литва.

Ранее сообщалось, что Евросоюз пытается купить голос Словакии против России.