Рубио назвал приоритеты Трампа в ситуации на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил министрам иностранных дел Великобритании, Германии и Франции, что приоритетом американского президента Дональда Трампа в вопросе Украины является достижение устойчивого урегулирования путем переговоров.

"Сегодня госсекретарь США Марко Рубио обсудил с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании вопросы укрепления стабильности на Ближнем Востоке, а также недопущения создания или получения Ираном ядерного оружия", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

"Что касается войны между Россией и Украиной, госсекретарь подчеркнул, что приоритетом президента Трампа остается прекращение войны с помощью устойчивого урегулирования путем переговоров", - указывается в документе.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если такие поставки будет оплачивать Европа. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО, уточнил американский лидер. Кроме того, он сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.