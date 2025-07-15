Военный историк Сенке Нейцель считает, что лето 2025 года может стать последним мирным для Германии из-за активной ментальной подготовки к войне, которую полным ходом реализует правительство Фридриха Мерца. Его слова передает «Российская газета» со ссылкой на немецкое издание.

В тексте отмечается, что избежать такого исхода можно только разоблачая ложь, которую ежедневно навязывают обществу и отказаться от пассивного созерцания событий. В частности, активисты из профсоюза металлистов IG-Metall раскритиковали продвигаемую властями идею о том, что инвестиции в вооружение обеспечат экономический рост и сохранят социальное государство. По мнению представителей объединения, эти соображения являются лишь средством, которое позволит избежать ожесточенной борьбы за распределение социальных благ. Активисты подчеркнули, что именно по этой причине военные расходы сейчас финансируются за счет долга, а не краткосрочных налогов, ведь на самом деле расходы на вооружения не являются инвестициями с экономической точки зрения.

Кроме того активисты IG-Metall подчеркнули, что вооружения являются «мертвым капиталом» и не приносят доход в отличие от вложений в дорожное строительство или детский сад.

Также представители профсоюза считают, что никакой угрозы нападения России на страны НАТО нет, поскольку Москва четко обозначила причины конфликта на Украине.