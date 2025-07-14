Конфликт на Украине может выйти из-под контроля из-за новых решений США

Конфликт на Украине способен выйти из-под контроля в результате новых решений США и эскалации напряженности, которую они могут спровоцировать. Такое мнение высказал в своем подкасте War Room бывший главный политстратег Дональда Трампа Стив Бэннон.

© Lenta.ru

"Это выходит из-под контроля", - заявил он, комментируя ситуацию вокруг Украины. "Мы стоим на пороге того, над чем у нас нет контроля. Мы приступаем к вооружению людей, над которыми у нас в буквальном смысле нет контроля", - сказал бывший советник американского лидера, имея в виду намерения Вашингтона начать поставки оружия и военной техники Киеву за счет Европы.

"Мы думаем, что контроль есть, но у нас над ними нет контроля", - отметил Бэннон. Он убежден, что это ярко показали июньские удары Киева по аэродромам России при помощи беспилотных летательных аппаратов. "Мы явно движемся вверх по эскалационной лестнице", - предупредил бывший сотрудник Белого дома.

В свою очередь беседовавший с ним бывший советник министра обороны США Дэн Колдуэлл подчеркнул, что дальнейшие поставки оружия Украине не переломят ход боевых действий в пользу Киева. "Думаю, важный тезис заключается в следующем: это не изменит фундаментальным образом динамику войны, это не обеспечит Украине существенно более укрепленные позиции на поле боя", - сказал экс-помощник шефа Пентагона.

По его словам, "реальность в том, что у Запада нет достаточных объемов вооружений, чтобы значительно дольше поддерживать Украину при нынешних темпах [выбывания военной техники и личного состава]".

"И еще одна реальность: даже если бы не было деиндустриализации Запада, у Украины попросту нет достаточного числа людей", - указал Колдуэлл. Он напомнил, что "порядка 8 млн человек покинули страну". "Как вы говорили, потери с украинской стороны могут достигать миллиона человек", - добавил он, обращаясь к Бэннону.

Как объявил ранее президент США Дональд Трамп, Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву при оплате таких поставок Европой.

Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО, уточнил американский лидер. Кроме того, он сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.