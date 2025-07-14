Трамп рассказал, как Зеленский едва не довел его до импичмента

Президент США Дональд Трамп рассказал на брифинге, что в 2019 году общение с Владимиром Зеленским едва не довело его до импичмента. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Политик уточнил, что тогдашний министр энергетики США Рик Перри уговорил его позвонить украинскому лидеру сразу после выборов.

«Потому что они хотели заниматься бизнесом в сфере нефти и газа. Черт его знает, чего они хотели», — заметил Трамп.

Трамп согласился помочь Зеленскому по одному вопросу

Президент США пояснил, что диалог получился коротким: он поздравил Зеленского с победой и положил трубку. Однако даже такое развитие событий вызвало последствия, подчеркнул Трамп.

«Вот и все. Мне предъявили обвинения за телефонный звонок», — заявил президент США.

Напомним, что, согласно законам США, избранному президенту вплоть до процедуры инаугурации запрещается заниматься внешней политикой, вести переговоры, заключать какие-либо сделки.