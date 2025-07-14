Трамп рассказал, как Зеленский едва не довел его до импичмента

Илья Родин

Президент США Дональд Трамп рассказал на брифинге, что в 2019 году общение с Владимиром Зеленским едва не довело его до импичмента. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Трамп рассказал, как Зеленский едва не довел его до импичмента
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Политик уточнил, что тогдашний министр энергетики США Рик Перри уговорил его позвонить украинскому лидеру сразу после выборов.

«Потому что они хотели заниматься бизнесом в сфере нефти и газа. Черт его знает, чего они хотели», — заметил Трамп.

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Президент США пояснил, что диалог получился коротким: он поздравил Зеленского с победой и положил трубку. Однако даже такое развитие событий вызвало последствия, подчеркнул Трамп.

«Вот и все. Мне предъявили обвинения за телефонный звонок», — заявил президент США.

Напомним, что, согласно законам США, избранному президенту вплоть до процедуры инаугурации запрещается заниматься внешней политикой, вести переговоры, заключать какие-либо сделки.