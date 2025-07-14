Сюрприз не удался: Трамп сыграл в пользу Путина

Слова президента США Дональда Трампа о пошлинах против России и ультиматуме по Украине наглядно демонстрируют, что он не решился разрывать отношения с Москвой, рассказал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В пятницу, 11 июля, Трамп анонсировал большое заявление по международной повестке. Он заметил, что его слова станут сюрпризом для президента России Владимира Путина.

В понедельник, 14 июля, американский лидер действительно сделал ряд заявлений о России. Он заявил о недовольстве действиями Москвы и даже выдвинул ультиматум — потребовал заключить мирную сделку с Украиной в течение 50 дней. Он добавил, что в противном случае Вашингтон введет санкции.

По мнению Бахтина, весь мир ждал от президента США куда более резкий действий. В том числе, введения тяжелых санкций и масштабных поставок Украине. Однако, уточнил аналитик, глава Белого дома постарался этого избежать.

«Не первый день в США обсуждаются самые тяжелые санкции из возможных, плюс речь зашла о поставках оружия Украине. И вот на этом фоне Трамп фактически дает Кремлю новую отсрочку длиной в 50 дней. Именно так это все и восприняли. Трамп не решился разрывать отношения с Москвой», — разъяснил аналитик.

По его данным, Трамп ни разу не повредил взаимной торговле России и США. Он уточнил, что несмотря даже на угрозы, различные демонстрации, все и всегда оставалось на уровне заявлений.