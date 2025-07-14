Легендарный марафонец погиб в ДТП в возрасте 114 лет

Фауджа Сингх, пробежавший 10-километровый марафон в 101 год, погиб в ДТП в Индии в возрасте 114 лет. Об этом пишет газета Hindustan Times.

По данным газеты, мужчину сбил автомобиль в тот момент, когда он переходил дорогу в деревне Беас.

«Фауджа Сингх, легендарный марафонец из Пенджаба и Великобритании, умер в частной больнице в Джаландхаре», — уточнили журналисты.

Фауджа Сингх родился 1 апреля 1911 года и не мог ходить до пяти лет. В зрелом возрасте он стал бегуном-любителем.

В 2003 году в Торонто Сингх установил мировой рекорд на марафонской дистанции в своей возрастной категории — он преодолел расстояние за 5 часов 40 минут. В 2011 году мужчину внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого пожилого марафонца, пробежавшего полный марафон в 100 лет.

Ранее сообщалось, что причиной смерти 41-летнего триатлониста Владимира Порфирова из Наро-Фоминска на соревнованиях в Москве могла стать тромбоэмболия.

Известному спортсмену стало плохо на соревнованиях «Лига триатлона & Ironstar» на территории Гребного канала в Крылатском, он потерял сознание. Спасатели транспортировали 41-летнего мужчину на берег, но, несмотря на продолжительные реанимационные действия, спасти спортсмена не удалось.