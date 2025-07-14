В РФ раскрыли замысел Трампа после его попыток шантажировать Путина

Методы шантажа президента США Дональда Трампа не сработают в отношении Москвы. Это касается и вопроса о введении 100-ных импортных пошлин на российские товары и желания таким образом повлиять на лидера РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшей школы экономики Василий Кашин в разговоре с URA.RU.

«Тактика Трампа всегда строилась на переходе к радикальному давлению на партнера и дальнейшему предложению ему тех или иных условий соглашения. И такая тактика у него неплохо работала, когда он вел переговоры, наверное, в сфере бизнеса. Но в политике он ее опробовал без каких-то впечатляющих результатов. Мы можем говорить, что Россия вряд ли сейчас испугается такой угрозы», — рассказал Кашин в разговоре с URA.RU.

Трампу сделали предупреждение из-за угроз в адрес России

Эксперт высказал мнение, что подобные угрозы Трампа связаны с тем, что он «уже устал видеть такую жесткую позицию Путина». Это вынуждает главу американского государства искать новые методы влияния на российского лидера. Кашин уточнил, что какого-либо эффекта подобные угрозы не принесут.

В Соединенных Штатах разрабатывается законопроект, предусматривающий предоставление президенту полномочий устанавливать тарифы до 500% в отношении стран, оказывающих поддержку России. На РФ такие меры вряд ли окажут воздействие из-за почти полной остановки торговли с США. Но они могут нанести серьезный ущерб мировой экономике. После заявлений Трампа о пошлинах индекс Мосбиржи вырос, пишет RT.