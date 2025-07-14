Карлсон призвал экс-премьера Израиля рассказать о связях Эпштейна с Тель-Авивом

Журналист Такер Карлсон призвал бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета рассказать о связях обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна с властями еврейского государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Карлсон во время выступления на конференции Turning Point USA во Флориде выразил уверенность, что Эпштейн был напрямую связан с израильским правительством. Журналист добавил, что любые попытки поднять данную тему заканчиваются обвинениями в антисемитизме. Позже Беннет назвал абсолютно ложным предположение Карлсона о том, что Эпштейн связан с израильской разведкой «Моссад».

«Вместо того чтобы угрожать в социальных сетях, почему бы вам не дать разумное интервью о связях Джеффри Эпштейна с израильским правительством?» — обратился к экс-премьеру журналист.

Карлсон добавил, что свяжется с офисом Беннета по этому вопросу.

Напомним, что Эпштейн был обвинен в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних. Он был задержан в июле 2019 года, а августе его обнаружили мертвым в тюремной камере. В том же году дело против финансиста было прекращено в связи с его смертью.