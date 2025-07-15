Cколько систем Patriot получит Украина от США и ФРГ

Германия и США договорились о передаче Украине двух зенитных ракетных комплексов Patriot общей стоимостью 2 миллиарда евро. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус на переговорах в Вашингтоне, передает агентство DPA.

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По словам главы оборонного ведомства, стороны завершают согласование технических, логистических и финансовых вопросов. Писториус выразил уверенность, что оставшиеся детали удастся урегулировать в ближайшее время, что позволит оперативно начать реализацию проекта.

Финансирование поставок полностью возьмет на себя Германия.

Напомним, что министр обороны Германии Борис Писториус раскрыл сроки передачи систем Patriot киевскому режиму.

Ранее сообщалось, что ФРГ планирует купить ракетные установки с дальностью до 2000 км для "сдерживания".