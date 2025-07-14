Раскрыта тайна крушения самолета Джона Кеннеди–младшего

Джона Кеннеди-младшего убили в результате диверсии, направленной на то, чтобы помешать ему стать президентом и раскрыть убийство собственного отца, — пишет Radar Online. Джон пилотировал самолёт «Пайпер Саратога», который купил тремя месяцами ранее в Нью-Джерси, чтобы отправиться на свадьбу двоюродного брата в штат Массачусетс 16 июля 1999 года. На борту самолёта также находились его жена Кэролин Бессетт-Кеннеди и её сестра Лорен Бессетт.

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В 2:15 ночи 17 июля семья Кеннеди сообщила на местную авиабазу береговой охраны, что самолёт не прибыл. В 4 часа утра береговая охрана США начала поисково-спасательную операцию. Только 19 июля фрагменты самолета Кеннеди были обнаружены с помощью гидролокатора. 20 июля в 11:30 спасательное судно обнаружило обломки фюзеляжа самолета. Наконец, во второй половине дня 21 июля водолазы извлекли все три тела.

По данным Национального совета по безопасности на транспорте США, Кеннеди-младший попал в туман и стал жертвой того, что пилоты называют «пространственной дезориентацией», — неспособности определить, где находится горизонт, и выровнять самолет. В то же время из рассекреченных документов, на которые ссылается издание, следует, что Кеннеди-младшего собирались похитить.

После 20 лет кропотливого расследования инсайдер пришёл к выводу, что «ошибка пилота», о которой говорилось в официальных отчётах, была прикрытием.