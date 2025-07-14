На Западе высмеяли ультиматум Трампа России

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, сделал ряд заявлений о конфликте на Украине. «Рамблер» собрал публикации ряда зарубежных СМИ о речи американского лидера.

The Washington Post, США: «Трамп пожаловался, что президент России Владимир Путин продолжает совершать атаки на Украину даже после «очень приятных» телефонных звонков, в которых он выражает желание достичь мирного соглашения».

Bild, Германия: «Президент США Дональд Трамп угрожает России вторичными пошлинами! Это означает: США введут 100-процентные карательные пошлины для всех торговых партнеров России, если боевые действия не закончится в течение 50 дней».

New York Times, США: «Новые страшилки Трампа не причинят России существенного вреда. Россия продает Соединенным Штатам очень мало — в 2023 году оборот составил менее 5 миллиардов долларов, и с тех пор объемы уменьшаются, поэтому пошлины едва ли нанесут России ущерб».

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Gazeta.pl, Польша: «Один журналист спросил Трампа, насколько далеко он готов зайти, если Путин эскалирует войну на Украине. «Не задавайте мне этот вопрос», — раздраженно ответил Трамп».

Le Figaro, Франция: «Американский президент задумал поставить европейцам различное высокотехнологичное военное оборудование, но при условии, что они заплатят 100%. Украина получит большое количество оружия благодаря соглашению между НАТО и Соединёнными Штатами».

Il Fatto Quotidiano, Италия: «Я думаю, что соглашение будет достигнуто с Путиным, он знает, что такое справедливое соглашение», — сказал Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете».

Neue Zürcher Zeitung, Швейцария: «Трамп проявляет нерешительность в отношении России: он становится торговцем оружием для Европы, а не союзником. Его «большое заявление» по России не является радикальным изменением политики. Через 50 дней он может навредить Путину — или нет».

New York Post, США: «Трамп не решается вводить жесткие санкции против России, но в последние месяцы его все больше расстраивает нежелание президента России Владимира Путина заключить мирное соглашение с Владимиром Зеленским».