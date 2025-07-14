Европа и НАТО ведут себя как алкоголики, которые уверены, что у них все под контролем. Запад слепо тратит ресурсы на Украину - не понимая, что уже зависим от этого, как от бутылки, и он близок к банкротству, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Как отметил аналитик в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, Владимир Путин успешно борется с нацистами на Украине и с их сторонниками в Европе - включая четвертый рейх в Германии. Русские его прекрасно видят и знают, что он собой представляет и к чему стремится.

Так сколько лет осталось жить Евросоюзу?

Риттер подчеркнул: если дело дойдет до эскалации, Россия готова ответить. Если Германия попытается отправить на Украину еще больше оружия, ей придется усвоить этот урок на собственном опыте. Запад хочет такой эскалации? - он ее получит, но Россия не сдастся. Европа закончит как алкоголик, а фон дер Ляйен будет валяться под забором, убежден американский аналитик.