Зеленский подтвердил изменения в правительстве

Опыт действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля будет полезен на должности министра обороны Украины. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

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«Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезным на позиции министра обороны Украины — именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности», — подтвердил он предположения, высказанные ранее.

Он подчеркнул, что рассчитывает на поддержку депутатами Верховной Рады нового состава правительства. По его словам, необходимо сократить уровень бюрократии, чему может способствовать назначение действующего министра экономики страны Юлии Свириденко на пост премьер-министра.

Ранее стало известно, что действующий глава украинского правительства Денис Шмыгаль, вероятно, станет министром обороны. Руководитель оборонного ведомства Рустем Умеров в таком случае будет назначен на пост посла в Соединенных Штатах Америки.