Курсант едва не зарезался на параде в Париже ко Дню взятия Бастилии

Курсант общевойскового военного училища, участвовавший в военном параде в Париже по случаю Дня взятия Бастилии, по-видимому, до крови порезал себе ухо саблей, следует из трансляции мероприятия на официальном YouTube-канале Елисейского дворца.

На кадрах видно, как курсант размахивает приставленной к плечу саблей, а по его уху и шее на воротник стекает кровь, при этом сам мужчина продолжает невозмутимо маршировать. Этот момент попал крупным планом в камеры операторов на несколько секунд, передает РИА «Новости».

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Как сообщалось ранее, на этом же параде одна из лошадей отбилась от общей колонны и убежала прочь, а вторая лошадь споткнулась и упала на землю прямо перед трибуной французского лидера Эммануэля Макрона.