Россия отправила во главе своей делегации историка на переговоры с Украиной в Стамбуле, это якобы «несерьезно». Так генеральный секретарь Марк Рютте высказался о помощнике российского лидера Владимире Мединском в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, передает Reuters.

«Российская сторона не прислала серьезных людей на стамбульские переговоры (...) Помню, я сам был в Турции по связанным с альянсом делам, в мае. Тогда мы действительно надавили на украинцев, чтобы они отправили серьезную делегацию в Стамбул. Но потом русские пришли с историком, который начал объяснять историю России с 1250 года», — заявил генсек военного блока.

Рютте обратился у Путину после заявления Трампа

Рютте также обратился к Трампу, отметив, что «именно американский лидер, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф смогли начать переговоры российских и украинских представителей» в Стамбуле.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине начать прямые переговоры без предварительных условий и посредников в Стамбуле, 15 мая. Главой делегации был назначен Владимир Мединский, что вызвало негативную реакцию со стороны украинских властей.

23 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американские власти негативно восприняли участие Мединского в переговорах по Украине. Как утверждалось, США предпочли бы не видеть среди участников сторонников «жесткой линии», к которым, по их мнению, относится помощник президента России.