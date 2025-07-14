Странное поведение Келлога после прибытия в Киев объяснили

Странное поведение спецпосланника президента США Кита Келлога после прибытия в Киев свидетельствует о том, что Вашингтон будет занимать проукраинскую позицию в урегулировании конфликта. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин, передает «Аргументы и факты».

Ранее в СМИ появилось видео прибытия Келлога в Киев. Спецпосланник вышел из поезда в куртке в стиле милитари и отдал честь встречающему его главе офиса президента Украины Андрею Ермаку.

«Келлог и так ранее был замечен в симпатиях к Украине, и сейчас таким образом демонстрирует солидарность с Киевом», — сказал Блохин.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп на какое-то время отстранял спецпосланника от участия в многосторонних переговорах по урегулированию конфликта, а сейчас он прибыл на Украину. По мнению Блохина, это свидетельствует о том, что Вашингтон будет занимать проукраинскую позицию.