Рассекречена 18-летняя любовница принца Уильяма

Принц Уильям до встречи с Кейт Миддлтон пользовался популярностью у девушек. Но долгое время было известно лишь о его юношеской влюбленности в Джекку Крейг. Биограф Кэти Николл в своей книге "Создание королевского романа" раскрыла имя девушки, у которой были шансы стать принцессой Уэльской, ее даже одобрил Карл III.

Летом 2001 года, перед началом четырехлетнего обучения в Шотландии, на вечеринке у знакомого принцу вскружила голову 18-летняя дочь менеджера поло-клуба майора Николаса Масгрейва Арабелла. Девушка дружила с золотой молодежью Лондона и получала приглашения на вечеринки. Но Уильям долгое время не обращал на нее внимания, брюнетка была младше и не интересовала принца. Но однажды все изменилось.

"Арабелла превратилась в великолепную девушку, и когда она прошла мимо принца, в воздухе витал аромат ее духов, Уильям удивился, почему до сих пор не обращал на нее внимания", — пишет Николл.

В тот вечер они танцевали и пили допоздна. Уильям знал, что к концу вечера сделает ей предложение быть его девушкой.

"Когда Арабелла пожелала всем спокойной ночи, принц тихо выскользнул из комнаты, чтобы последовать за ней наверх. Это было началом страстного романа, и в то лето они проводили вместе как можно больше времени", — отмечает биограф.

Отношения сына с юной красавицей одобрил тогда еще принц Чарльз, но папе Арабеллы, майору Николасу, зять королевских кровей явно не нравился. Однажды мужчина увидел, что его дочь сидит на коленях у Уильяма, а принц целует ее в шею. Это вызвало ярость.

"Хотя он и любил Уильяма, такие проявления привязанности, по его словам, не предназначались для всеобщего внимания", — рассказала Николл.

Роман закончился, когда принц поступил в Сент-Эндрюс. Уильям уехал в Шотландию, а Арабелла осталась в Англии. Девушка понимала, что в университете ее возлюбленный встретит новых друзей, а о ней вскоре забудет. Так и произошло.