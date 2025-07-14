Трамп заверяет, что США хотят обеспечить "вечный мир" на Украине

Президент США Дональд Трамп заверяет, что Соединенные Штаты стремятся обеспечить "вечный мир" на Украине.

"Мы хотим вечного мира", - сказал президент, комментируя ситуацию вокруг Украины на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

При этом он выразил мнение, что и Москве, и Киеву уже известны параметры, позволяющие урегулировать конфликт.

"Плюс у нас есть определенные параметры, известные обеим сторонам. И мы уже знаем, что следует делать", - заявил Трамп.

С его точки зрения, Россия и США могли уже несколько раз договориться по Украине.

"Я чувствовал примерно четырежды, что у нас есть сделка. <...> Это не война Трампа. Мы тут находимся для того, чтобы ее завершить. Победителей в этом не будет. Это обреченное на неудачу дело с любой точки зрения", - утверждал президент США.

Он отметил, что ответственность за боевые действия на Украине несет прежде всего его предшественник на посту главы государства Джо Байден.