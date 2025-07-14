Трамп заверяет, что США хотят обеспечить "вечный мир" на Украине

ТАСС

Президент США Дональд Трамп заверяет, что Соединенные Штаты стремятся обеспечить "вечный мир" на Украине.

Трамп заверяет, что США хотят обеспечить "вечный мир" на Украине
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"Мы хотим вечного мира", - сказал президент, комментируя ситуацию вокруг Украины на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

При этом он выразил мнение, что и Москве, и Киеву уже известны параметры, позволяющие урегулировать конфликт.

"Плюс у нас есть определенные параметры, известные обеим сторонам. И мы уже знаем, что следует делать", - заявил Трамп.

С его точки зрения, Россия и США могли уже несколько раз договориться по Украине.

"Я чувствовал примерно четырежды, что у нас есть сделка. <...> Это не война Трампа. Мы тут находимся для того, чтобы ее завершить. Победителей в этом не будет. Это обреченное на неудачу дело с любой точки зрения", - утверждал президент США.

Он отметил, что ответственность за боевые действия на Украине несет прежде всего его предшественник на посту главы государства Джо Байден.

"Это был Байден и другие", - подчеркнул Трамп, имея в виду тех лиц, из-за которых разгорелся конфликт. "Очень печальная ситуация", - добавил он.