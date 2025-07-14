В НАТО заявили об ожидании реакции Путина на заявления Трампа

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Постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что ждет реакции президента России Владимира Путина на последние заявления американского главы Дональда Трампа о военной поддержке Украине. Об этом политик рассказал в интервью Fox News.

В НАТО заявили об ожидании реакции Путина на заявления Трампа
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«Очевидно, что он (Путин) отреагирует. Не только на то, что американское оружие стало легкодоступным для украинцев за счет Европы. Но он также отреагирует на эти пошлины для Китая, Индии и других, покупающих его нефть», — считает Уитакер.

По его мнению, решение главы Белого дома поставлять Киеву оружие за счет европейцев станет «отличным следующим шагом» к завершению конфликта на Украине.

Ранее Дональд Трамп пригрозил ввести против РФ и ее торговых партнеров пошлины в размере 100 процентов, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту.

Однако до этого президент Штатов выразил сомнения относительно принятия законопроекта Конгресса о «сокрушительных санкциях» против Москвы. Он заметил, что в данный момент такие меры вряд ли понадобятся.

В свою очередь, США и НАТО договорились о новых поставках оружия для Украины. Детали соглашения Трамп раскрыл в рамках встречи с Марком Рютте.