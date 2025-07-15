Япония будет приветствовать возможную встречу Путина и Трампа

Токио будет приветствовать возможную встречу американского лидера Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в интервью ТАСС посол Японии в Москве Акира Муто.

«Для прекращения боевых действий и скорейшего установления справедливого и прочного мира на Украине важно взаимодействие с США в целях урегулирования конфликта, в том числе диалог между американским и российским лидерами, и этому должны способствовать другие страны G7», — сказал дипломат.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что встреча Трампа с Путиным на высшем уровне пока не планируется.

Также сообщалось, что Трамп разочарован тем, что не смог заключить «сделку с Путиным» два месяца назад.