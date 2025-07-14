Рютте считает, что Россия «не отправила серьёзных людей» на переговоры в Стамбул

RT на русском

Генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что Россия не послала «серьёзных людей» на переговоры по урегулированию украинского конфликта.

Рютте считает, что Россия «не отправила серьезных людей» на переговоры в Стамбул
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«Он не отправил серьёзных людей на переговоры», — сказал Рютте, говоря о президенте России Владимире Путине.

Генсек НАТО заявил, что российская делегация явилась в Стамбул «с этим историком».

Владимир Мединский, помощник российского президента и глава делегации России на переговорах с Украиной, ранее заявил о готовности к диалогу с Марком Рютте по теме истории.

Мединский также предложил Рютте ознакомиться со школьным учебником истории, чтобы тот мог уточнить сведения о существовании Украины в XII веке.

Таким образом Мединский отреагировал на высказывание Рютте о необходимости смены российской переговорной группы по урегулированию украинского конфликта, поскольку там «присутствует какой-то историк».