Генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что Россия не послала «серьёзных людей» на переговоры по урегулированию украинского конфликта.

«Он не отправил серьёзных людей на переговоры», — сказал Рютте, говоря о президенте России Владимире Путине.

Генсек НАТО заявил, что российская делегация явилась в Стамбул «с этим историком».

Владимир Мединский, помощник российского президента и глава делегации России на переговорах с Украиной, ранее заявил о готовности к диалогу с Марком Рютте по теме истории.

Мединский также предложил Рютте ознакомиться со школьным учебником истории, чтобы тот мог уточнить сведения о существовании Украины в XII веке.

Таким образом Мединский отреагировал на высказывание Рютте о необходимости смены российской переговорной группы по урегулированию украинского конфликта, поскольку там «присутствует какой-то историк».