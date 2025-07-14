Трамп ответил на вопрос об эскалации с Россией

Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о его возможных действиях в случае, если Россия якобы пойдет на эскалацию конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.

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«Не задавайте мне таких вопросов», — так глава Белого дома ответил на вопрос журналиста о том, насколько далеко он готов пойти, если украинский кризис обострится.

Американский лидер пояснил, что он настроен «только на урегулирование конфликта» на Украине.

Ранее Трамп назвал приятными разговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Однако он выразил недовольство, что после разговоров «Россия все равно наносит удары по целям на Украине».

Кроме того, президент США пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.